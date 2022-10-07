"ثقب" بأنبوب الغاز الإيراني يقطع الكهرباء عن بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بالوقت الذي اثمرت في تحقيق زيادة عن الصيف الماضي بحصص بغداد والمحافظات من الطاقة الامر الذي لمسه المواطنين بتحسن ملحوظ بساعات تجهيز الكهرباء، نلفت عناية المواطنين إلى وجود (خلل لدى الجانب الايراني بأنبوب الغاز الناقل الى العراق للمنطقة الوسطى، وهو عبارة عن وجود ثقب ادى الى تسرب الغاز بمقطع جزئي)".وبينت، أنه "سيتم بموجبه توقف امدادات الغاز من الساعة ١٢ ليلاً من اليوم الجمعة لغاية الساعة السادسة صباح غد السبت، لغرض إجراء الصيانة اللازمة ومعاودة ضخ الغاز".وأشارت إلى أن "توقف امدادات الغاز نتيجة هذا الخلل المؤقت سيتسبب بتحديد احمال المنظومة وفقدان ما يقارب ٤٥٠٠ ميكا واط، الامر الذي سيأثر على تجهيز الكهرباء لمحافظة بغداد لمدة (٦ ساعات فقط ) ريثما تنتهي اعمال الصيانة".