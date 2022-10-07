عدسة السومرية توثق أجواء الاحتفال بالمولد النبوي في بغداد

تنشر وكالة السومرية، صوراً خاصة من داخل جامع أبي حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية، وأخرى من داخل مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني، في بغداد، وتظهر جانباً من أجواء الاحتفال بذكرى ميلاد النبي محمد (ص).



أدناه الصور من داخل مرقد الشيخ الكيلاني: أدناه الصور من داخل جامع أبي حنيفة: