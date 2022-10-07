بالفيديو.. الفساد يطال "مقبرة النجف النموذجية": بيع أراضي بدون موافقات!

محليات

كشفت اوساط شعبية ونواب وقانونيين ، اليوم الجمعة، تورط مسؤولين عن انشاء مقبرة النجف النموذجية ببيع قطع الارض الى المواطنين دون استحصال موافقات على انشاء المقبرة ، فيما اشارو الى دفع مبالغ كبيرة كرشوة لأستكمال هذا المشروع.