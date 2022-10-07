بالصور.. السومرية تنشر احتفال أهالي سامراء بالمولد النبوي

تنشر السومرية نيوز صورا عن احتفال اهالي سامراء بالمولد النبوي الشريف.

وشهدت مدينة سامراء اليوم الجمعة احتفالية مركزية حضرها الاف من ابناء المدينة لاحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.