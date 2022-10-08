وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقها أخمدت حريق اندلع داخل فرن محرقة للمخالفات الطبية في مستشفى الحسين التعليمي الواقعة في مركز محافظة المثنى".وأضاف، البيان، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران المشتعلة وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الشواغر القريبة من موقع المحرقة في المستشفى المذكور".وأشار الى، ان "فرق الدفاع المدني وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة تسرب وقود الگاز المشغل للمحرقة".