توجيه من الكاظمي يخص نصب الحرية وحديقة الأمة

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اجتماعاً للجنة المكلفة بإعادة تأهيل نصب الحرية في ساحة التحرير، وحديقة الأمة وسط العاصمة بغداد، إذ استمع إلى شرح مفصل قدمته اللجنة عن سير العمل ومراحل الترميم والتأهيل التي بوشر بهما، وتشمل حديقة الأمة ونصب الحرية وساحة التحرير ومقترباتها، حيث وصل العمل إلى مراحل متقدمة، ومن المقرر الانتهاء منه قريباً".وأشاد الكاظمي "بسير العمل الذي يشرف عليه شخصياً، مشيراً إلى أهمية الموقع لما يحمله من دلالة رمزية في وجدان العراقيين جميعاً لاسيما الشباب الذين يعدون ساحة التحرير ونصب الحرية تجسيداً لنضالات الشعب العراقي، وواجهة لحرية الرأي والتعبير، واستذكاراً للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية والإصلاح".ووجه رئيس مجلس الوزراء "بضرورة الاهتمام بنوعية العمل وجودته، والالتزام بجدول التوقيتات، مؤكداً مواصلة جهود إعمار بغداد وتأهيل شواخصها التأريخية والتراثية، والاهتمام بطبيعة الخدمات البلدية المقدمة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع من أجل إبراز وجه العاصمة الثقافي والحضاري".