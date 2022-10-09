وفيات عديدة واصابات بليغة.. موقف مروري بحوادث السير خلال 24 ساعة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الموقف المروري خلال الـ24 ساعة الماضية تمثل بمصرع وأصابة 16 شخصا في محافظات عديدة"، مبينة أن "الحادث الاول حصل نتيجة اصطدام ثلاث مركبات في محافظة واسط بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه والذي أدى الحادث إلى وفاة اربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين".وأضافت، ان "الحداث الثاني جاء نتيجة أصطدام بين مركبتين في محافظة ميسان طريق عمارة - ذي قار (شارع البتيرة ) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه، وأدى إلى اصابة اربعة أشخاص".وتابعت: "اما الحادث الثالث حصل نتيجة اصطدام بين مركبتين بمحافظة نينوى في طريق موصل القيارة، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى وفاة شخص واحد".