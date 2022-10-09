ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148.150 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.050 ديناراً لكل 100 دولار.



