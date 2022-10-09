ديالى.. المؤبد بحق مجرم لقيامه بتفجير ابراج نقل الطاقة

اصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الاحد، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم عن جريمة تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية في ناحية السلام قرية الوندية.



وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /1و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132 /1 عقوبات".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /1و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132 /1 عقوبات".