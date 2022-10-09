المثنى.. قائمة جديدة بجميع الأسماء التي تقدمت للتعيين ضمن "الامن الطارئ"

السومرية نيوز – المثنى



نشرت محافظة المثنى، اليوم الاحد، ملف بجميع الأسماء المتقدمـة للتعيين ضمن قـانـون الأمن الغـذائي والـدعم الطـــــارئ (۱۰۰۰) درجـة، لغـرض مطابقـة المتقدمين لدرجاتهم وحسب كتـــــاب وزارة الماليــــة الموازنـة / المـــــرقم (١٥٨٥٥) فـي ٢٠٢٢/٦/٢٦ والضوابط التي حددت درجات المفاضلة بين المتقدمين.



الأسماء ادناه:

