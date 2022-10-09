النجف.. تنويه بانقطاع الماء عن مركز المدينة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "الى اهلنا الاعزاء في مركز مدينة النجف الاشرف تهديكم مديرية ماء المحافظة تحياتها ونود اعلامكم بان المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية ستقوم يوم غد الاثنين 10/10/2022 في تمام الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة ال١١ صباحاً باطفاء خطوط الكهرباء جهد ٣٣كي في المغذية لمشروع ماء النجف المركزي الموحد لذلك سيعمل المشروع بنصف طاقته على المولدات المتوفرة في المشروع وسيتأثر مركز المدينة بضعف او انقطاع الماء".وأضافت: "لذا ندعوكم الى اخذ التدابير اللازمة لتوفير الماء خلال الفترة المذكورة اعلاه لحين عودة المشروع للعمل بكامل طاقته بشكل تدريجي راجين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام".