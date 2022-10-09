امين بغداد يؤكد دعمه للفريق الوزاري لمكافحة الفساد

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "امين بغداد قدم الدعم الكامل للفريق بما يضمن تعزيز دوره في تطبيق الاستراتيجية ومحاربة ظواهر الفساد".ووجه كاظم، وفق البيان، "بتشكيل لجان فرعية داعمة للفريق ومتابعة اجراء جولات ميدانية لكافة دوائر امانة بغداد بما يضمن تذليل الصعوبات كافة ومساعدة المواطن بانجاز معاملته بالشكل المطلوب".وأكد أمين العاصمة، على "ضرورة عدم تأخير المعاملات الخاصة بالمواطنين مع ضمان تقديم الخدمات بشكل سريع لغرض الارتقاء بمؤسسة امانة بغداد الى مستوى الطموح وبما يخدم تطلعات المواطن البغدادي".