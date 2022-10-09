مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في البصرة

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في محافظة البصرة.

وقالت المرور في بيان، "وقع حادث اصطدام مركبة نوع كراون في منطقة النخلات، بسسب السرعة الشديدة وفقدان السيطرة ادى الى انحراف المركبة الى الجزرة الوسطية واصطدمت بعمود الانارة".

وأضافت أن الحادث "ادى الى وفاة شخصين (رحمهم الله) واصابة الثالث بجروح خطيرة (نتمنى له الشفاء العاجل)".