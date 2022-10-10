إطفاء تام للمنظومة الكهربائية في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "محافظة البصرة شهدت، ومنذ فجر اليوم الاثنين والى حين الساعة، إطفاء المنظومة الكهربائية بالكامل".وأضاف، أن "اسباب إطفاء المنظومة الكهربائية في المحافظة غير معروفة الى الان".