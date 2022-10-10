انفجار عبوة "صوتية" امام مصرف اهلي شمال بغداد

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة صوتية محلية الصنع في منطقة صليخ شمال بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن"عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت امام مصرف أهلي تجاري ضمن منطقة صليخ شمال بغداد".



وأضاف، ان "الانفجار لم يسفر عن اصابات بشرية، بل اضرار مادية فقط".