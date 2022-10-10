وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشادات كلامية بين اشقاء اثنين تطورت الى استخدام رمانة يدوية داخل المنزل ضمن حي السكلات في قضاء الحسينية".وأضاف، أن "احد الاخوين قام بفتح الرمانة ورميها داخل المنزل مااسفر عن مقتله ومقتل شقيقه ووالدتهم".