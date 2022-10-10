التعليم تشكل فريقا لمتابعة إجراءات معادلة شهادات الطلبة العراقيين في لبنان

وذكرت وزارة التعليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التعليم وخلال لقائه السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب وبحضور مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حيث استعرض الجانبان مؤشرات التعامل الفني الذي تتسم به اجراءات تصديق ومعادلة الشهادات لدى وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية".وأكد وزير التعليم، "أهمية الحفاظ على سمعة وتاريخ مؤسساتنا الأكاديمية والتعليمية وتطوير مستوى التعامل الإداري مع الطلبة والمراجعين ولاسيما العراقيون المسجلون في عدد من الجامعات اللبنانية التي أصدرت وزارة التعليم العراقية توصية بشأنها".وأعرب وزير التعليم، عن "أمله بالوصول الى حلول إيجابية لتذليل الملاحظات المؤشرة على صعيد التعامل مع الطلبة العراقيين وتحسين مستوى النمط الفني والإداري الخاص بملف معادلة الشهادات وتصديقها بما يضمن سلامة وصحة الوثائق للطلبة الوافدين بعيدا عن مؤشرات التأخير والتعقيد".بدوره كشف السفير، عن "قرار لبناني مرتقب لحل هذه الاشكاليات التي يواجهها الطلبة الأجانب في لبنان وتشكيل لجنة مختصة بهذا الملف لترتيب المعطيات والأولويات وتنظيمها تنظيما إجرائيا مناسبا".