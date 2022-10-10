الصحة تنشر الموقف الوبائي الأسبوعي لكورونا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت 296 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 670 حالة للشفاء، و حالة وفاة واحد، خلال الفترة 3 – 9 تشرين الأول.وأشارت إلى تلقي 29486 شخصاً للقاح الجائحة خلال الفترة المذكورة.