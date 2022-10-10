العشرات يتظاهرون في محافظة النجف

أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، بخروج عشرات المتظاهرين للمطالبة بإقالة قائممقام الكوفة بمحافظة النجف.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عشرات المتظاهرين خرجوا اليوم للمطالبة بإقالة قائممقام الكوفة حمزة العلياوي".

ونقل المصدر عن المتظاهرين قولهم، إن "القضاء يعاني من نقص في الخدمات وسوء الادارة وكثرة البطالة وانتشار المخدرات"، مشيراً الى انهم "امهلوا العلياوي اسبوعاً لترك المنصب والا ستكون لهم خطوات تصعيدية".