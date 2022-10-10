إخماد حريق داخل مجمع للكليات شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإخماد حريق داخل مجمع للكليات شمالي بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل عدد من الكرفانات متخذة كافيتريا داخل مجمع الكليات في سبع ابكار".

واضاف المصدر أن "الفرق لم تسجل اي اصابات تذكر".