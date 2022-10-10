اندلاع حريق في حسينية على طريق كربلاء نجف

أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق في حسينية على طريق محافظتي كربلاء نجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع قبل قليل في حسينية على طريق كربلاء _نجف".

وأضاف المصدر ان "هناك معلومات تفيد أن الحريق تم بفعل فاعل".