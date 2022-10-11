الرافدين يعلن زيادة سلف الحشد الشعبي لـ 20 مليوناً

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المصرف قرر زيادة مبلغ السلفة التي تمنح لمنتسبي الحشد الشعبي لتكون من 5 مليون دينار ولغاية 20 مليوناً وفقا للضوابط والتعليمات الخاصة بالمنح".وأشار الى أن "نسبة الفائدة 5 بالمئة وبفترة تسديد 5 سنوات".