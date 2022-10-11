المؤبد بحق متهم أستهدف أحد القضاة في ميسان - عاجل

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق المدان المتهم بجريمة استهداف قاضي أول محكمة تحقيق العمارة.



وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان أطلق العيارات النارية نحو العجلة التي يستقلها كونه متوجه إلى مقر عمله في مبنى رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية".



وأضاف "تم الحكم عليه وفق إحكام المادة (الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005)".