محافظ البنك المركزي يزور نقابة الصحفيين ويشيد بأدائها

وذكرت نقابة الصحفيين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللامي قدم شرحا مفصلا عن طبيعة عمل النقابة وتواصلها المستمر مع المؤسسات الإعلامية والأسرة الصحفية فضلا عن عمل فروع النقابة في المحافظات والمؤسسات الإعلامية التابعة للنقابة والتي تؤدي دورا كبيرا في إبراز الحقائق الى الرأي العام".من جهته، أشاد محافظ البنك المركزي وفق البيان، بـ"الجهود المتميزة والكبيرة التي تنهض بها نقابة الصحفيين العراقيين ممثلة بشخص نقيبها مؤيد اللامي ودورها الفاعل محليا وعربيا ودوليا".وأوضح بيان النقابة، أن "الوفد أجرى برفقة نقيب الصحفيين العراقيين جولة في أروقة النقابة واطلع على سير العمل فيها، معبراً عن اعجابه بالعمل الإداري والمهني المتميز للنقابة".