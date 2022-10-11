هزة ارضية تضرب السليمانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان هزة أرضية بقوة (3،6) درجة حدثت في دربندخان من محافظة السليمانية ".واضافت ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 01:18:08 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،6) درجة وتبعد (29) كم جنوب شرق دربندخان في محافظة السليمانية ".وأشارت الهيئة الى انه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات أخرى".ودعت الهيأة المواطنين الكرام الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".