المندلاوي يدعو لإنصاف الشرائح المضطهدة

وقال مكتب النائب الأول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن المندلاوي "التقى بمكتبه اليوم الثلاثاء 11- تشرين الأول 2022، وفدًا يمثّل المؤتمرَ الوطني العام للكرد الفيليين برئاسة، طارق المندلاوي، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاءُ المؤتمر الوطني منذ سقوط النظام الدموي وحتى وقتنا الراهن في إيصال صوت مظلومية الشعب بنحوٍ عام والكرد الفيليين على وجه الخصوص للرأي العام العالمي، وهي الشريحة التي تعرّضت لأبشع أنواع البطش والظلم من التهجير والتهميش وفقدان المواطنة خلال سنوات النظام الدكتاتوري".وشدد على ضرورة "إيلاءُ مزيدٍ من الاهتمام بجميع الشرائح التي تعرّضت للاضطهاد وإنصافها بما يوازي ما تعرّضت له".