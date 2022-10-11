شملت برلماني ووزراء سابقين.. النزاهة تحصي أوامر القبض والاستقدام خلال أيلول

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "الجهات القضائيَّـة أصدرت (33) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وإحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1-30/9/2022)، (4) أوامر قبضٍ، و(29) أمر استقدامٍ".وأضافت، أنَّ "المحاكم المُختصَّة أصدرت (10) أوامر استقدامٍ بحق عضو مجلس نوابٍ سابقاً، و(5) وزراء سابقين، كما شملت تلك الأوامر وكيل وزير".وأوضحت أنَّ "أوامر القبض والاستقدام صدر اثنان منها بحقِّ مُحافظٍ سابقٍ، كما صدرت (6) أوامر لمديرين عامين حاليِّين، و(6) سابقين، و(3) أعضاء سابقين في مجالس المحافظات المنحلة".