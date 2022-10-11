الصدر يغرد حول المولد النبوي وينتقد هؤلاء

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "لست أعجب من قوم بحرمون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فما ترتجي من هؤلاء القوم الذين يريدون تهديم قبة المرقد النبوي الشريف".وأضاف: "نعم هؤلاء قوم اضلهم الله في الدنيا والاخرة.. فتجدهم يرقصون ويتراقصون في بيومهم الوطني على سبيل المثال لكنهم يحرمون الاحتفال بطريقة شرعية بالمولد النبوي الشريف".التغريدة ادناه: