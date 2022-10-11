خلال يوم.. وفاة وإصابة 20 شخصاً بنحو 100 حريق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدد حوادث الحريق بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت (95) حادثاً".وأضافت، أن "عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت ( 2)، فيما بلغت واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة واجباً واحداً".وأشارت إلى أن "عدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث بلغت ( 7) وفيات، كما تم تسجيل 13 إصابة".