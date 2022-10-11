إصابة خمسة اشخاص بحادث سير في ميسان

وقالت المرور في بيان، "وقع حادث اصطدام بين مركبتين طريق عمارة - ذي قار (شارع البتيرة) المركبة الاولى انشائية نوع كريدر والمركبة الثاني نوع سمند".

وأضاف البيان أنه "بسبب عدم الانتباه من قبل صاحب المركبة الاولى أثناء العمل من خلو الشارع مما أدى إلى الاصطدام"، مشيراً الى أن "الحادث ادى الى اصابة خمسة اشخاص".