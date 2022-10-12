التربية تعلن انطلاق العام الدراسي الجديد وتقدم احصائية طلابية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التربية علي الدليمي أعلن اليوم الاربعاء بدء العام الدراسي2022 – 2023"، مبينة أن "الدليمي أكد أن اليوم ليس مجرد محطة تربوية لاستكمال مسيرة التعليم وحسب ، بل هو عهداً والتزاما اخلاقيا وانسانيا لتجديد الانتماء للعراق العظيم بلد الحضارة والتاريخ والادب والثقافة ، والعمل الجاد والمثمر من اجل استمرار العطاء والبناء للنفوس والعقول".وأضافت، ان "اعداد الطلبة الكلي هم أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب"، مشيرة الى أن "اعداد طلبة الاول الابتدائي اكثر من مليون و ٢٠٠ الف تلميذ".