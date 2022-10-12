الكشف عن طبيعة الانفجار المدوي في بغداد – عاجل

السومرية نيوز – محليات



كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء، طبيعة الانتفجار الذي سمع دويه في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الدوي الذي سمع، فجر اليوم الاربعاء، هو عبارة عن انفجار رمانة يدوية استهدفت احد المنازل ضمن مجمع دور الحواسم في منطقة الشعب".



وأضاف، أن "الانفجار لم يسفر عن أي اصابات تذكر، بل اضرار مادية فقط".