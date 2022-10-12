الكشف عن تفاصيل التعرض الارهابي شمالي بغداد – عاجل

السومرية نيوز – محليات



كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء، تفاصيل التعرض الارهابي الذي ادى الى اصابة 8 اشخاص بينهم منتسبين في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية اصيب على اثرها أربعة اشخاص على طريق نيسمي ضمن قضاء الطارمية". وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "