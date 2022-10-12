الخدمة الاتحادي يصدر تنويهاً بشأن استمارة ذوي المهن الطبية والصحية

السومرية نيوز – محليات



أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاربعاء، تنويهاً بشأن استمارة التوظيف للمتقدمين لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.



وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم فتح باب التعديل على معلومات استمارة التوظيف للمتقدمين من المشمولين بالتعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية لغاية 19 تشرين الاول الحالي".