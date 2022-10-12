المدارس تقرع أجراسها وعدسة السومرية توثق مشاهد بدء العام الجديد

توجه أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقاعدهم الدراسية في عموم المدارس العراقية، إيذاناً ببدء بانطلاق العام الدراسي الجديد 2022 – 2023.

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز،، أن أعداد الطلبة الكلي قد بلغ، أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب، فيما بلغ أعداد طلاب الأول الابتدائي أكثر من مليون و 200 الف تلميذ.



ووثقت عدسة السومرية، لقطات من بعض مدارس العاصمة خلال افتتاحها وقراءة النشيد الوطني.

