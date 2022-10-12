اغتيال مدني بنيران مجهولين في ميسان

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني، مااسفر عن مقتله في الحال ضمن قضاء المجر في ميسان".وأضاف، أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث جنائي عشائري".