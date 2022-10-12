تتصدرها بابل.. 8 جامعات عراقية في تصنيف التايمز العالمي

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم وورد لـ السومرية نيوز، فإن النتائج المعلنة في موقع تصنيف التايمز تضمنت ،حصول الجامعات العراقية على مراتب تنافسية مؤشرة تمثلت بتحقيق ثماني جامعات نتائج مهمة على صعيد التنافس العالمي حيث حصدت جامعة بابل المرتبة(601-800) وبعدها الجامعة التكنولوجية(801-1000) ثم جامعة الأنبار(1001-1200) فيما حلت جامعات بغداد والبصرة والكوفة والموصل والمستنصرية في المركز(+1501).واعتمد تصنيف التايمز العالمي وفق البيان، معايير رئيسة لتصنيف الجامعات تستند الى تقييم وقياس مؤشرات الأداء في خمسة مجالات: التدريس (بيئة التعلم) 30% والبحث(الحجم والدخل والسمعة) 30% والاستشهادات(تأثير البحث) 30% والنظرة الدولية(الموظفون والطلاب والبحث) 7.5% ودخل الصناعة(نقل المعرفة) 2.5 %.يذكر أن الجامعات والكليات العراقية سجلت تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف شنغهاي(Global Ranking of Academic Subjects) الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص الهندسة الكيماوية وتصنيف(The Times) الذي تتواجد فيه حاليا ثماني جامعات وتصنيف(QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف(Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف(Greenmetric) الذي دخلت فيها ست وستون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف(Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس تسع وثمانين جامعة وكلية عراقية.