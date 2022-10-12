بعد تقليص الخطة الزراعية.. مطالبات بتعويض المزارعين والفلاحين

السومرية نيوز – اقتصاد

أكد رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حيدر العصاد، اليوم الأربعاء، ان اعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات الايجار غير كافي، فيما طالب بتعوضيهم.



وقال العصاد في حديث لـ السومرية نيوز، "على مجلس الوزراء تعويض المزارعين والفلاحين بعد تقليص الخطة الزراعية وحرمانهم من الزراعة بسبب ملف شح المياه الذي عجزت مؤسسات الدولة من المفاوضة فيه وايجاد الحلول مع دول الجوار".

وطالب رئيس الاتحاد، "الكاظمي ومجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي ان يتبع سياسة عادلة ومنصفة بالتصويت على تعويض المزارعين والفلاحين الذين خسروا 75% من اراضيهم ونفوق الثروة الحيوانية والاسماك بكميات كبيرة والابتعاد واسكاتهم بموضوع بدلات الايجار".

من الجدير ان رئيس الاتحاد العام أكد في وقت سابق على ان تقليص الخطة الى هذا المستوى يؤدي الى انتكاسة حقيقية في الاقتصاد العراقي ويزعزع الامن الغذائي ويدفع الفلاحين الى هجرة الاراضي الزراعية وعلى الحكومة العودة للتفاوض مع دول الجوار حول حصص العراق المائية وان سكوتها هذا غير مبرر ويثير استغراب المهتمين بالشأن الاقتصادي والزراعي