مصرع امرأة وإصابة منتسب بحادث أحد طرفيه موكب وزير في بغداد

أفاد مصدر أمني، بمصرع امرأة وإصابة منتسب بحادث سير بين موكب وزير الداخلية وسيارة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير وقع بين موكب وزير الداخلية واحدى سيارات الأجرة في احد التقاطعات بمنطقة الصالحية".

وأضاف المصدر ان "الحادث اسفر عن مصرع امرأة كانت في سيارة الأجرة وإصابة منتسب في الحماية بجروح".