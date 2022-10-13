الصدر بمناسبة العام الدراسي الجديد: لا يلهينكم صراع السلطة

وقال الصدر في تغريدة على موقغ "تويتر" وتابعته السومرية نيوز، "عام دراسي جديد، اعاده الله عليكم كل عام بصحة وسلامة، يا أبناءنا الأحبة.. علمكم سلاحكم.. ومدارسكم حصونكم..فانهلوا من العام أحسنه ومن الخلق أكمله وعمروا حصونكم بالنظافة والحرص عليها".وأضاف: "يا أبناءنا الأحبة.. أستاتذتكم كأبائكم فخذوا منهم العام بلا غش وبلا رشوة.. فانتم عماد الاصلاح ومستقبله".وأدناه نص التغريدة: