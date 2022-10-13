اندلاع حريق داخل بناية تجارية في بغداد

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اندلاع حادث حريق داخل بناية تجارية وسط العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "حريقاً أندلع داخل بناية تجارية في منطقة ساحة النصر وسط بغداد".

وأضافت ان "فرقها استنفرت لإخماد الحريق".

واعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق مخالف لتعليمات السلامة مشيد الطوابق العليا منها من ألواح السندوج بنل سريع الإشتعال متخذة لتجارة وصناعة لوحات الإعلانات في منطقة ساحة النصر الباب الشرقي وسط بغداد.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا في جانب بغداد الرصافة استنفرت ولاقت صعوبات كبيرة بسبب قطع الطرق مما استنزف الوقت على حساب توسع الحادث داخل البناية واضطرها إلى زج عجلة السلم لتكافح الحريق من الأعلى إلى الأسفل وتنجح بإنقاذ عامل من الجنسية البنغالية وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".



وأشار البيان الى، ان "الدفاع المدني طالبت بفتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".



