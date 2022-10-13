خلال 24 ساعة.. تسجيل 36 حريقاً في العراق

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن تسجيل 36 حريقاً خلال 24 ساعة في العراق.

وقالت المديرية في بيان، إن "واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات كانت كالتالي"، موضحة أن "عدد حوادث الحريق بلغت (36) حادث حريق".

ولفت البيان الى "عدم تسجيل وفيات بشرية نتيجة الحوادث ولا إصابات"، مؤكداً "عدم وجود واجبات إنقاذ نتيجة الحوادث، وواجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت (2) واجب".