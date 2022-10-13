اندلاع حريق في سوق شعبية جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل سوق شعبية جنوبي بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز ، إن "حادث حريق اندلع، مساء اليوم، داخل سوق ابو دشير للبالات جنوبي بغداد".

واضاف أنه "تم توجيه فرق اسناد من قبل الدفاع المدني للسيطرة على الحريق".