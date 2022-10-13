بالصور.. شوارع وجسور بغداد قبل قليل

تنشر السومرية نيوز، صوراً لشوارع وعدد من جسور بغداد وتحديداً جسري السنك والقادسية.

وشهدت بغداد منذ يوم أمس الأربعاء، اغلاق عدد من الشوارع والجسور ضمن اجراءات أمنية قبيل عقد جلسة البرلمان اليوم.

صوت مجلس النواب، الخميس (13 تشرين الأول 2022)، على اختيار عبد اللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية، الذي كلف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.