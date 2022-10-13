الجنابي يكشف قرب التحقيق بمعلومات تخص قائد القوات البرية

كشف النائب زياد الجنابي، الخميس، عن قرب التحقيق بمعلومات تخص قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي.

وقال الجنابي في بيان، إن "لجنة الامن والدفاع ستباشر بالتحقيق بمعلومات تخص الوقود والفضائيين داخل القوات البرية وتخص أيضاً القائد قاسم المحمدي".

وأضاف أن "هناك معلومات تخص الطعام في هذه القيادة سيتم التحقيق فيها أيضاً"، مطالباً بـ"متابعة عمل قيادة القوات البرية وتقويم عمل القيادة".