شاب ينهي حياته برصاصة في الرأس شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اضطرابات نفسيه دفعت شاب من مواليد 200 على الانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس اطلاقة واحدة بمنطقة الرأس".وأضاف المصدر، أن "الشاب يسكن في مدينة الصدر ضمن قطاع ٢٧ شرقي العاصمة بغداد".