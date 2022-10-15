حريق قرب مستشفى وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع حادث حريق قرب مستشفى العربي وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق نشب داخل مولدة اهلية بالقرب من مستشفى العربي ضمن شارع الجوازات في منطقة الكرادة وسط بغداد".

