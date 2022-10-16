للحد من الكوارث والأزمات.. خبير يدعو لاعتماد نظام "الإنذار المبكر"

السومرية نيوز – محليات

أكد الخبير في مجال حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي، اليوم الاحد، ان العراق يتعرض يوميا الى كم هائل كوراث طبيعية وصناعية من فياضانات وزلازل وملوثات صناعية وبيئية ادت الى موت المواطنين وتهديد امنهم الانساني والبيئي بسبب عدم وجود نظم الانذار المبكر للكوارث.



وقال الغراوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تؤثر على حياة المواطنين وبيئتهم وصحتهم وامنهم الانساني والاقتصادي ويمكن تجنب العديد من الكوارث الطبيعية والصناعية أوالحيلولة دون وقوعها من خلال استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والتي من شأنها إدارة المستويات القائمة للمخاطر والحد منها، وكذلك تجنب تولّد مخاطر جديدة".

واضاف الغراوي ان "الامم المتحدة دعت جميع البلدان إلى الاستثمار في نظم الإنذار المبكر وتقديم الدعم إلى الدول لتعزيز القدرات والاعلان عن إطلاق خطة جديدة في قمة المناخ COP27 التي ستعقد في شرم الشيخ نهاية هذا العام لتوفير هذه النظم للجميع في غضون 5 سنوات".

الغراوي طالب الحكومة بأنشاء الهيئة الوطنية للكوارث والازمات واعتماد نظم الانذار المبكر وادرة الكوارث وفقا للنظم الحديثة للحفاظ على حياة المواطنين.