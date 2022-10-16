طقس العراق.. انخفاض جديد بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفت البيان الى أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".