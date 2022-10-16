فيديو يوثق إنقاذ شاب توقف قلبه إثر صعقة كهربائية في واسط

السومرية نيوز – محليات

تمكنت الكوادر الطبية في مستشفى العزيزية بمحافظة واسط، من إنقاذ شاب فارق الحياة بعد توقف قلبه جرّاء "صعقة كهربائية".



ونشر المستشفى مقطعاً مصوراً يبين لحظة إدخال الشخص الذي قد توقف قلبه وفارق الحياة، وبدء عمليات الإنقاذ لحظة دخوله إلى المستشفى، والتي أفضت إلى عودته إلى الحياة مجدداً بعد أن عاد قلبه للنبض.